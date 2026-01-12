Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.01.2026.

Salzgitter (ots)

Abgestellter Pkw stand im Fokus von Autodieben.

Salzgitter, Lebenstedt, Kranichdamm, 10.01.2026, 10:00 Uhr-11.01.2026, 11:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft machte sich an einem auf einem Parkplatz abgestellten Pkw Kia zu schaffen und erbeutete diesen. Zum Tathergang können keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 25.000 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

