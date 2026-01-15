Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 15.01.2026

Wolfenbüttel (ots)

Sprengstoffexplosion

Wolfenbüttel, Harzburger Straße / Wasserstraße, 15.01.2026 um 02:30 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen explodierte vermutlich ein selbstgebauter Sprengsatz im Bereich Harzburger Straße / Wasserstraße im Ortsteil Halchter. Diese Explosion löste einen grellen Lichtstrahl sowie einen lauten Knall aus. Die Detonation verursachte einen Sachschaden an den Fenstern von zwei unbewohnten Gebäuden. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 31-jährigen Mann aus Wolfenbüttel. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen konnten Beweismittel aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

