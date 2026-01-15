POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 15.01.2026: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein

Salzgitter (ots) - Abgestellter Pkw stand im Fokus von Autodieben. Salzgitter, Lebenstedt, Kranichdamm, 10.01.2026, 10:00 Uhr-11.01.2026, 11:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft machte sich an einem auf einem Parkplatz abgestellten Pkw Kia zu schaffen und erbeutete diesen. Zum Tathergang können keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 25.000 ...

mehr