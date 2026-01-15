POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 15.01.2026: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein
Peine (ots)
Am 14.01. gegen 22:45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Peiner Polizei einen Wagen in Vöhrum. Der Fahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Nachdem dem 30-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde, sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden. Die Weiterfahrt wurde verboten.
