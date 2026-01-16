Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 16.01.2026: -KORREKTUR- Unfall bei Stederdorf - Beifahrerin schwer verletzt

Peine (ots)

Bei einem Zusammenstoß auf der B444 bei Stederdorf ist am Morgen des 16.01.2026 eine 84-jährige Frau verletzt worden. Gegen 08:20 Uhr wollte eine 48-jährige VW Fahrerin von der Wendesser Landstraße auf die B444 einbiegen. Die Fahrerin übersah offenbar den Mercedes einer 55-Jährigen, die aus Richtung Stederdorf kam, mit im Auto eine 84-jährige Beifahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Beifahrerin verletzt wurde. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Peine transportiert. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. Zeitweise musste die B444 vollgesperrt werden.

