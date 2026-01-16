PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 16.01.2026: Bedrohung in Peine - Opfer gesucht

Peine (ots)

Am 15.01.2026 konnte in der Straße Rosenhagen in Peine ein 39-jähriger Mann festgenommen werden, nachdem er, auch unter Benutzung eines Messers, Anwohner und Passanten bedroht haben soll. Dabei ist niemand verletzt worden. Gegen 11:00 Uhr ging die Meldung bei der Polizei in Peine ein, woraufhin sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zum Einsatzort machten. Vor Ort trafen sie auf den amtsbekannten Mann, der nach einer medizinischen Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde. Gegen den Mann sind mehrere Strafanzeigen gefertigt worden, da er auch Beleidigungen ausgesprochen habe. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Peine nach Zeugen des Vorgangs, vor allem einer Frau, die gemeinsam mit zwei Kindern auf der Straße Rosenhagen von dem Mann angesprochen worden sei. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171 999-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

