POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Sa./ So., 17./18.01.2026

Körperverletzung

Ort: 31241 Peine, Eichenstraße, 18.01., 01:30 Uhr

Beziehungsstreitigkeiten, die mit einer Körperverletzung endeten, verursachten einen Polizeieinsatz. Ein 26jähriger Mann aus Ilsede geriet in mit seiner in der gleichen Wohnung lebenden 32jährigen Partnerin in Streit. In der Folge warf er nicht nur erfolgslos mit diversen Tellern nach ihr, sondern trat ihr derart in den Bauch, dass von den eingesetzten Beamten ein Rettungswagen verständigt wurde. Das Opfer konnte jedoch nach kurzer Behandlung im Klinikum entlassen werden und zurück in die Wohnung kehren. Ihr Partner erhielt zuvor eine entsprechende Wegweisung und eine Strafanzeige.

