POL-EL: Emsbüren - Versuchter Einbruch in leerstehendes Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Emsbüren (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 05.01.2026, gegen 16:00 Uhr, und Dienstag, dem 06.01.2026, etwa 09:00 Uhr, kam es in der Straße Am Santenkamp in Emsbüren zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine bislang unbekannte Täterschaft das Grundstück sowie die Garage des Hauses und versuchte anschließend gewaltsam, in das Wohnhaus einzudringen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

