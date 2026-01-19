POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.01.2026

Peine (ots) - Körperverletzung Ort: 31241 Peine, Eichenstraße, 18.01., 01:30 Uhr Beziehungsstreitigkeiten, die mit einer Körperverletzung endeten, verursachten einen Polizeieinsatz. Ein 26jähriger Mann aus Ilsede geriet in mit seiner in der gleichen Wohnung lebenden 32jährigen Partnerin in Streit. In der Folge warf er nicht nur erfolgslos mit diversen Tellern nach ihr, sondern trat ihr derart in den Bauch, dass von ...

