Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.01.2026

Salzgitter-Drütte (ots)

Container in Brand gesetzt

Salzgitter-Drütte, Drütter Straße, 19.01.2026 gegen 00:45 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft setzte einen Container in Brand. Bei diesem handelte es sich um einen Papiercontainer, welcher vollständig ausbrannte. Die angrenzende Holzumrandung ist ebenfalls beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

