PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.01.2026

Remlingen / Wittmar (ots)

Werkzeuge aus Kraftfahrzeugen entwendet

Remlingen, Am Ammerbeek, 16.01.2026 von 16:00 Uhr bis 19.01.2026, 12:30 Uhr Wittmar, Kirchstraße, 18.01.2026 von 17:30 Uhr bis 19.01.2026, 08:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam die Ladefläche eines geparkten Kastenwagens in der Straße Am Ammerbeek in Remlingen. Von der Ladefläche sind schließlich mehrere Elektrowerkzeuge sowie Werkzeugzubehör entwendet worden. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

In der Kirchstraße im benachbarten Wittmar ist es im oben genannten Zeitraum ebenfalls zu einem Diebstahl von Werkzeug und Zubehör aus einem Kraftfahrzeug gekommen. Die unbekannte Täterschaft öffnete zunächst die Plane der Ladefläche eines geparkten Arbeitsfahrzeugs. Folglich wurde von der Ladefläche eine Akkukettensäge samt zweier Akkus sowie das dazugehörige Ladegerät entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:00

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.01.2026

    Salzgitter-Drütte (ots) - Container in Brand gesetzt Salzgitter-Drütte, Drütter Straße, 19.01.2026 gegen 00:45 Uhr Eine unbekannte Täterschaft setzte einen Container in Brand. Bei diesem handelte es sich um einen Papiercontainer, welcher vollständig ausbrannte. Die angrenzende Holzumrandung ist ebenfalls beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf einen ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 09:06

    POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Sa./ So., 17./18.01.2026

    Peine (ots) - Körperverletzung Ort: 31241 Peine, Eichenstraße, 18.01., 01:30 Uhr Beziehungsstreitigkeiten, die mit einer Körperverletzung endeten, verursachten einen Polizeieinsatz. Ein 26jähriger Mann aus Ilsede geriet in mit seiner in der gleichen Wohnung lebenden 32jährigen Partnerin in Streit. In der Folge warf er nicht nur erfolgslos mit diversen Tellern nach ihr, sondern trat ihr derart in den Bauch, dass von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren