Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.01.2026

Remlingen / Wittmar (ots)

Werkzeuge aus Kraftfahrzeugen entwendet

Remlingen, Am Ammerbeek, 16.01.2026 von 16:00 Uhr bis 19.01.2026, 12:30 Uhr Wittmar, Kirchstraße, 18.01.2026 von 17:30 Uhr bis 19.01.2026, 08:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam die Ladefläche eines geparkten Kastenwagens in der Straße Am Ammerbeek in Remlingen. Von der Ladefläche sind schließlich mehrere Elektrowerkzeuge sowie Werkzeugzubehör entwendet worden. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

In der Kirchstraße im benachbarten Wittmar ist es im oben genannten Zeitraum ebenfalls zu einem Diebstahl von Werkzeug und Zubehör aus einem Kraftfahrzeug gekommen. Die unbekannte Täterschaft öffnete zunächst die Plane der Ladefläche eines geparkten Arbeitsfahrzeugs. Folglich wurde von der Ladefläche eine Akkukettensäge samt zweier Akkus sowie das dazugehörige Ladegerät entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

