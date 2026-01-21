Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.01.2026

Destedt (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten

Destedt, Bundesstraße 1 / Kreisstraße 637, 20.01.2026 gegen 16:30 Uhr

An der Kreuzung der B1 und der K637 kam zu einem Unfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen. Ein 44-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Pkw von der K637 aus Richtung Destedt nach links auf die B1 nach Cremlingen einzubiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dessen 69-jähriger Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, ebenso wie die 34-jährige Mitfahrerin. Zur medizinischen Versorgung sind die Verletzten ins städtische Klinikum Braunschweig gebracht worden. Die Kreuzung war vom Unfallzeitpunkt an knapp eine Stunde vollständig gesperrt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell