PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.01.2025

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Wolfenbüttel, Am Rehmanger, 21.01.2026, 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen parkte ein 70-Jähriger mit seinem schwarzen Ford Focus rückwärts in eine Parklücke auf einem Supermarktparkplatz ein. Anschließend ging der Mann einkaufen und kehrte nach 15 Minuten zu seinem Pkw zurück. In der Zwischenzeit touchierte mutmaßlich ein anderes Fahrzeug den geparkten Ford Focus an der Stoßstange vorne rechts, sodass diese verkratzte und abriss. Zudem war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 14:05

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.01.2026.

    Salzgitter (ots) - Nach Verkehrsunfall entfernte sich verursachendes Fahrzeug. Polizei bittet um Zeugenhinweise. Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße, 17.01.2026, 21:30 Uhr bis 18.01.2026, 09:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein unbekanntes Fahrzeug auf der Swindonstraße in Richtung Kattowitzer Straße fuhr. Hierbei touchierte der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:36

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.01.2026

    Destedt (ots) - Verkehrsunfall mit Verletzten Destedt, Bundesstraße 1 / Kreisstraße 637, 20.01.2026 gegen 16:30 Uhr An der Kreuzung der B1 und der K637 kam zu einem Unfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen. Ein 44-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Pkw von der K637 aus Richtung Destedt nach links auf die B1 nach Cremlingen einzubiegen. Dabei stieß er mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren