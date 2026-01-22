Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.01.2025

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Wolfenbüttel, Am Rehmanger, 21.01.2026, 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen parkte ein 70-Jähriger mit seinem schwarzen Ford Focus rückwärts in eine Parklücke auf einem Supermarktparkplatz ein. Anschließend ging der Mann einkaufen und kehrte nach 15 Minuten zu seinem Pkw zurück. In der Zwischenzeit touchierte mutmaßlich ein anderes Fahrzeug den geparkten Ford Focus an der Stoßstange vorne rechts, sodass diese verkratzte und abriss. Zudem war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

