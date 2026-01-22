Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Kfz-Werkstatt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dortmund (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (21.01.) brachen unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt im Stadtteil Körne ein und stahlen mehrere Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochmorgen bemerkte der Inhaber einer Wohnmobil-Werkstatt an der Kasseler Straße, dass eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich Zutritt zu den Büroräumen.

Dort brachen sie einen Schlüsselkasten auf und entwendeten die darin befindlichen Autoschlüssel. Anschließend stahlen die Täter zwei Firmen-PKW (VW Golf Kombi) sowie zwei Wohnmobile (VW Crafter). Die Wohnmobile konnten im Nahbereich der Firma aufgefunden werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kfz ein.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Tat zwischen Dienstagabend 18 Uhr und 0:35 Uhr des Folgetages ereignet haben muss. Die Polizei fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen im Bereich der Werkstatt aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

