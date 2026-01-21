Polizei Dortmund

POL-DO: Sprengung von Zigarettenautomaten in Lünen - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Am frühen Morgen des 21. Januar 2026 sprengten unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in Lünen. Polizei sucht Zeugen. Die erste Sprengung fand gegen 00:50 Uhr in der Nähe der Kreuzung "Am Triftenteich/Bebelstraße" statt. Zeugen meldeten die Explosion und Männer, die vom Tatort flüchteten. Die polizeiliche Fahndung verlief erfolglos.

Etwa zweieinhalb Stunden später beobachteten Zeugen erneut verdächtige Personen an der Straße "Im Drubbel" in Lünen-Alstedde, die versuchten einen weiteren Zigarettenautomaten zu öffnen. Zeugen beschrieben zwei flüchtige Personen wie folgt:

1. 180 cm groß, dunkel gekleidet 2. 170 cm groß, dunkel gekleidet

Der Sachschaden lässt sich derzeit nicht exakt beziffern, wird aber auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Auch zur Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge zu den Taten von Anfang Januar.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweisgeber die Angaben zu den Taten machen können, wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/ 132 - 7441.

