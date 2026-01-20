POL-DO: Zeugenaufruf nach Sexualstraftat in Dortmund-Wambel
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0057
Am Sonntag (19.01.2026) kam es gegen 17:42 Uhr zu einer Sexualstraftat im Dortmunder Stadtteil Wambel.
Die Tat ereignete sich auf einem Fußweg im Bereich Rennweg (nördlich der Rennbahn Dortmund), der parallel zu den S-Bahn-Schienen verläuft und entlang einer langen, mit Graffiti besprühten Wand führt.
Eine jugendliche Dortmunderin war dort zu Fuß unterwegs, als sich ihr ein bislang unbekannter Mann von hinten näherte und sie unvermittelt angriff. In der Folge kam es zu einer Sexualstraftat. Die Frau wehrte sich, woraufhin der Täter von ihr abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Die Geschädigte konnte sich anschließend vom Tatort entfernen.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
männlich
etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß
circa 30 Jahre alt, schlanke Statur
helle Augen, helle Augenbrauen
tiefe Stimmlage
Zur Tatzeit trug er nach Angaben der Geschädigten:
eine dunkle Winterjacke
eine grün-graue Jogginghose
vermutlich dunkle Sneaker
eine schwarze Skimaske (Augenpartie ausgespart)
westeuropäischer Phänotypus
Die Polizei bittet Zeugen, die sich zur Tatzeit auf dem Fußweg entlang der S-Bahn-Schienen am Rennweg aufgehalten haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Polizei Dortmund unter der Telefonnummer der Kriminalwache Dortmund: 0231 132 7441 entgegen.
