Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Fahrzeugkontrolle: Polizei stellt Kokain und Bargeld bei mutmaßlichem Dealer sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0050

Zivilbeamte der Polizei Dortmund haben am späten Sonntagabend (18. Januar) einen mutmaßlichen Betäubungsmittelhändler festgenommen. Bei der Kontrolle eines Pkw sowie einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Einsatzkräfte Drogen und eine größere Menge Bargeld sicher.

Gegen 22:04 Uhr fiel den Beamten im Kreuzungsbereich Hohe Straße / Sonnenstraße ein silberner VW Touran auf. Der Fahrzeugführer, ein 56-jähriger Dortmunder, war den Polizisten bereits als Betäubungsmittelhändler bekannt. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle des Mannes und seines Fahrzeugs.

Bereits bei der ersten Durchsuchung der Person und des Wagens fanden die Einsatzkräfte einen mittleren dreistelligen Eurobetrag sowie zwei Mobiltelefone. Ein besonderes Versteck wählte der 56-Jährige für seine Ware: Unter dem Fahrersitz entdeckten die Beamten eine Socke, in der sich mehrere verkaufsfertige Foliendreher mit Kokain befanden. Die Beamten nahmen den Dortmunder vorläufig fest und stellten die Beweismittel sicher. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Ermittler erneut fündig und stellten einen weiteren Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich sicher, bei dem der Verdacht besteht, dass es sich dabei um Einnahmen aus illegalen Betäubungsmittelgeschäften handelt.

Gegen den 56-Jährigen, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell