Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht auf Drogenhandel - Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschluss in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0051

Am Freitagnachmittag (16. Januar) vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei einen Durchsuchungsbeschluss in der Königsheide in Lünen. Im Vorfeld der Maßnahmen konnten die Beamten bereits Betäubungsmittel bei mutmaßlichen Käufern sicherstellen und zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Gegen 16:00 Uhr nahmen die Beamten das betreffende Wohnhaus ins Visier. Hintergrund war ein Durchsuchungsbeschluss gegen einen 17-jährigen Jugendlichen, der im Verdacht steht, gewerbsmäßig mit Cannabis zu handeln.

Während einer kurzen Observation beobachteten die Einsatzkräfte zwei Heranwachsende (beide 18 Jahre alt), die das Objekt kurzzeitig betraten. Bei einer anschließenden Kontrolle im Nahbereich stellten die Beamten bei einem der 18-Jährigen Cannabis sowie Cannabissamen sicher. Die Substanzen wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Kurz darauf verließ der vermeintliche Haupttäter gemeinsam mit einem gleichaltrigen Begleiter die Wohnung. Auf einem Supermarktparkplatz im Bereich Brambauerstraße / Linnenkamp erfolgte der Zugriff durch die Polizei. Hierbei leistete einer der Jugendlichen Widerstand gegen die Maßnahmen, konnte jedoch von den Beamten überwältigt werden. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Beamten Mobiltelefone sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Im Anschluss wurde die betreffende Wohnung durchsucht. Hierbei wurden weitere Beweismittel, unter anderem ein Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich, sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um Einnahmen aus illegalen Betäubungsmittelgeschäften handelt.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein, unter anderem wegen des illegalen Handels mit sowie des Anbaus von Cannabis und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

