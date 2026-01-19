Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Aplerbeck

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0049

Am Samstagabend (17. Januar 2026) raubten vier bislang unbekannte Männer einen Mann in seiner Wohnung in der Köln-Berliner-Straße in Dortmund-Aplerbeck aus. Der Wohnungsinhaber wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:38 Uhr bemerkte der 57-jährige Dortmunder einen lauten Knall. Sodann seien nach eigenen Angaben vier maskierte Männer in seine Wohnung gekommen. Dabei hätten sie Bargeld gefordert und ihm mit einer Pistole gegen die Schläfe geschlagen. Das Quartett raubte unter anderem die Geldbörse und einen Rucksack.

Der Dortmunder beschreibt die Unbekannten wie folgt:

- Männlich - Ca. 17-19 Jahre alt - 170-190 cm groß - Schwarz gekleidet mit Kapuzen - Maskiert - Sprachen Arabisch miteinander

Das Quartett flüchtete in Richtung Flughafen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei sucht Zeugen - Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell