POL-DO: Wildunfall auf der A2: Fahrbahn nach Kollision mit Wildschweinrotte gesperrt

Am Samtagabend (17. Januar 2026) kam es gegen 23:02 Uhr auf der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen, zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Nordost und Dortmund-Mengede, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden infolge von Wildwechsel.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Hauptfahrbahn mit einer Wildschweinrotte, die die Richtungsfahrbahn Oberhausen querte. Mehrere Tiere wurden getötet und über eine Strecke von rund 500 Metern auf der Fahrbahn verteilt. Ein schwer verletztes Wildschwein musste durch einen Jagdausübungsberechtigten mittels Fangschusses erlöst werden.

Ein 23-jähriger Fahrer eines BMW-Pkw erlitt leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Fahrbahn war durch Tierkadaver und Fahrzeugteile stark verschmutzt. Die Überreste wurden abtransportiert, die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn Oberhausen vollständig gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von bis zu drei Kilometern.

