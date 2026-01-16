Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtragsmeldung: Mann verstirbt in Wohnung in Dortmund-Wickede

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie mit der Lfd. Nr.: 0040 berichtet, wurde am Donnerstagabend (15. Januar 2026) ein 44-jähriger Mann mit erheblichen Schnittverletzung im Armbereich aufgefunden. Dieser verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst noch vor Ort. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6197686

Die am heutigen Vormittag (16. Januar 2026) durchgeführte Obduktion hat klare Indizien für einen Suizid ergeben. Die vorläufig festgenommenen Personen (45-jährige Lebensgefährtin und 28-jähriger Bekannte) wurden inzwischen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

