Polizei Dortmund

POL-DO: Mann verstirbt in Wohnung in Dortmund-Wickede

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Donnerstagabend (15. Januar 2025) wurde gegen 23 Uhr ein 44 Jahre alter Mann in seiner Wohnung am Altwickeder Hellweg in Dortmund mit einer erheblichen Schnittverletzung im Armbereich aufgefunden. Trotz Einsatz eines Rettungsdienstes und durchgeführter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann vor Ort.

In der Wohnung befanden sich auch die 45-jährige Lebensgefährtin des Verstorbenen und ein 28 Jahre alter Bekannter. Beide wurden von der Polizei vorläufig festgenommen und befinden sich aktuell noch im Polizeigewahrsam.

Eine Obduktion, die am heutigen Morgen stattfinden wird, soll die Frage klären, ob dem Verstorbenen die Schnittverletzung beigebracht wurde oder ob es sich um einen Suizid handelt.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse: 0231/92626-122

