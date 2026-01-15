Polizei Dortmund

POL-DO: Kind durch Böller auf Spielplatz verletzt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wie berichtet, wurde ein Zehnjähriger am 10.01. auf einem Spielplatz an der Wielandstraße durch einen explodierenden Böller schwer verletzt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6194383. Das Kind liegt noch immer im Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein Jugendlicher den Neunjährigen und seinen zehn Jahre alten Freund gegen 15 Uhr auf dem Spielplatz an. Die Kinder waren gerade dabei, einen Schneemann zu bauen. Der Jugendliche händigte dem Zehnjährigen einen Böller aus und zündete diesen an. Der Feuerwerkskörper explodierte in der Hand des Kindes.

Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen 14-jährigen Dortmunder. Da sich dieser Verdacht im Zuge der Ermittlungen nicht erhärten konnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Wer hat die Tat beobachtet und kann insbesondere Angaben zu dem Jugendlichen machen?

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 14 bis 17 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Dicke Statur - Längere, schwarze Haare (leicht gelockt) mit Seitenscheitel - Trug eine weiße Wellensteyn-Jacke und eine schwarze Hose

Nach der Tat flüchtete der Jugendliche auf einem schwarzen E-Scooter in Richtung Norden.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

