Polizei Dortmund

POL-DO: Unbelehrbarer 15-Jähriger: Auto gestohlen, Drogen intus, kein Führerschein und Verkehrsunfallflucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0033

Am 14.01.2026 ereignete sich gegen 21:25 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Mallinckrodtstraße/Uhlandstraße. Ein Kastenwagen beschädigte beim Rangieren ein geparktes Auto und flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug angehalten und drei Personen festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und der Insassen kam Erstaunliches zutage.

Eine Zeugin beobachtete, wie ein junger Mann versuchte, einen Kastenwagen beim Rangieren einzuweisen. Dann hörte sie einen lauten Knall. Der Mann sprang schnell in das Auto. Anschließend flüchtete der Kastenwagen vom Unfallort. Die Zeugin alarmierte die Polizei.

Wenige Zeit später trafen die Einsatzkräfte das Fahrzeug an der Mallinckrodtstraße an. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale. Er versuchte, sich der Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen. Dabei missachtete er mehrere Ampeln, die Rotlicht zeigten. Glücklicherweise wurde niemand gefährdet. Letztlich konnten die Beamten das mit drei Jugendlichen besetzte Fahrzeug an der Kreuzung Mallinckrodtstraße/Lagerhausstraße anhalten und die Insassen festnehmen. Unter den Insassen befanden sich ein 18-Jähriger ohne festen Wohnsitz und eine 16-jährige Dortmunderin.

Die Beamten waren erstaunt über den Fahrer: Er war erst 15 Jahre alt (wohnhaft in Dortmund). Entsprechend konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Vortest zeigte einen Mischkonsum von Cannabis und Amphetamin an. In seiner Kleidung fanden die Beamten eine geringe Menge der aufputschenden Droge, die sie sicherstellten. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass es wegen Diebstahls zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war. Auch dieses stellten die Beamten sicher.

Für alle drei ging es zur Polizeiwache. Ein Arzt entnahm dem 15-Jährigen eine Blutprobe. Die 16-Jährige war aus einer Jugendschutzstelle abgängig und zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben. In Abstimmung mit dem Jugendamt wurde sie in die Obhut ihrer Großmutter übergeben. Der 18-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde nach einer Identitätsfeststellung von der Polizeiwache entlassen.

Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass der 15-Jährige bereits zwei Tage zuvor in der Dortmunder Innenstadt von Einsatzkräften kontrolliert wurde, als er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis mit einem gestohlenen Auto unterwegs war. Auch hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es wurden diverse Strafanzeigen geschrieben. Dies scheint bei dem 15-Jährigen jedoch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen zu haben. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann an die Erziehungsberechtigte übergeben.

Gegen den Jugendlichen wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ihm wird Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie der Besitz und Diebstahl eines Kraftfahrzeugs vorgeworfen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell