POL-DO: Drogen, Messer, Diebesgut: Polizei auch diese Woche erfolgreich mit Präsenzkonzeption "Fokus"

Dortmund soll sicherer werden. Das ist das Ziel der Präsenzkonzeption "Fokus" der Polizei Dortmund. Auch zwischen dem 9. Und 13. Januar zeigten die verstärkten Kontrollen Wirkung.

Am 9.1. beobachteten die Einsatzkräfte einen Drogenhandel in der Mallinckrodtstraße. Sie stellten den Verkäufer und den Käufer und beschlagnahmten die Drogen. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren ein.

Am gleichen Tag fanden sie bei Autokontrollen am Wall einen Fahrer, der augenscheinlich unter Betäubungsmitteln stand. Es folgte eine Anzeige.

Einen weiteren Drogenkauf ermittelten die Beamtinnen und Beamten am 10.01. in der Yorkstraße. Sie hatten einen Hinweis bekommen, fanden Kokain und nahmen eine Person fest. Eine weitere männliche Person wurde durchsucht und hatte 5000 Euro Bargeld dabei. In seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte weiteres Bargeld, Kokain in nicht geringer Menge und zwei Messer. Die Polizei prüft, ob der Mann in das Messertrageverbotskonzept aufgenommen werden soll.

Mit Kokain ging es auch am 12.1. weiter. Die Einsatzkräfte beobachteten Personen an der Drogenhilfeeinrichtung Café Kick. Bei einer Person wurde eine Verkaufseinheit Kokain/Heroin sichergestellt. Bei einer weiteren Person fanden die Beamten ebenfalls Kokain, eine Feinwaage und Bargeld in dealertypischer Stückelung. Außerdem Diebesgut. Daran war noch die Diebstahlsicherung angebracht, daher konnten die Beamten es eindeutig einer Firma zuordnen und wieder zurückgeben. Sie leiteten Strafverfahren ein.

Ein Stück weiter nördlich auf der Haydnstraße bemerkten die Einsatzkräfte eine polizeilich bekannte Person mit einem hochwertigen E-Bike. Der Eigentümer des E-Bikes hatte es als gestohlen gemeldet und bekam es von den Beamten nach dem Einsatz postwendend zurück.

Noch mehr Kokain fanden die Einsatzkräfte am 13.01. nachmittags bei einer 26-Jährigen auf dem Hansaplatz. Sie beschlagnahmten das Kokain und leiteten ein Strafverfahren ein.

Auch am Hauptbahnhof ging es mit Drogen weiter. Die Präsenzkräfte sahen einen Drogenhandel und kontrollierten Käufer und Verkäufer direkt am Tatort. Die Kräfte stellten die Drogen von beiden sicher. Der 39-jährige Käufer hatte außerdem einen Haftbefehl offen. Am Abend fanden die Beamten bei einer Autokontrolle einen 34-Jährigen, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen. Einen weiteren Drogenhandel deckten die Einsatzkräfte durch die Videobeobachtung der Polizei im Dietrich-Keuning-Park auf. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung trafen die Beamten einen tatverdächtigen 26-Jährigen im Park an. Sie kontrollierten ihn und stellten Drogen sicher. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Die Polizei Dortmund wird auch weiterhin im Rahmen der Konzeption "Fokus" eine hohe Präsenz im Stadtgebiet zeigen, um die Straßenkriminalität sowie den gewerbsmäßigen Drogenhandel nachhaltig zu bekämpfen.

