Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0036

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am frühen Donnerstagmorgen (15. Januar) hat die Polizei Dortmund mit Unterstützung von Kräften der Spezialeinheiten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Dortmund und Castrop-Rauxel vollstreckt.

Wie bereits am 27. Dezember 2025 berichtet, kam es am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages zu einer Schussabgabe auf ein Privathaus in der Frohlinder Straße in Dortmund-Huckarde (weitere Informationen finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6186271). Entgegen der öffentlichen Berichterstattung ergaben die Ermittlungen, dass es zu nur einer Schussabgabe auf das Wohnhaus und die Garage am 26. Dezember 2025 gekommen ist.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Bezug zum Rockermilieu. Aufgrund dieser Hinweise wurden zwei separate Strafverfahren eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das zuständige Amtsgericht daraufhin mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Diese wurden bei einem 44-jährigen bosnisch-herzegowinischen Staatsbürger in Dortmund und einem 44-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Castrop-Rauxel vollstreckt. Die Betroffenen wurden angetroffen. Es wurde niemand verletzt.

Beweiserhebliche Gegenstände wurden gefunden und sichergestellt. Diese können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher bezeichnet werden.

Es kam zu keinen Festnahmen, eine Person wurde zur Durchführung von polizeilichen Maßnahmen mit zur Polizeiwache genommen.

