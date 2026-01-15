Polizei Dortmund

POL-DO: Geldautomatensprengung in Witten-Annen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0034

In der Nacht zum Donnerstag (15. Januar) sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten der Volksbank in Witten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2:45 Uhr nahmen mehrere Zeugen einen lauten Knall in der Filiale in der Annenstraße wahr und bemerkten den gesprengten Geldautomaten.

Dieser befindet sich im Erdgeschoss eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses.

Es entstand erheblicher Schaden, weshalb ein Statiker hinzugezogen wurde. Personen wurden nicht verletzt. Alle Anwohner konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen.

Ob die Täter Beute erlangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten bisher keine Tatverdächtigen ermittelt werden.

Die Ermittlungen wurden von der eingerichteten Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Dortmund übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen und Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell