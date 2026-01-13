Polizei Dortmund

POL-DO: Medizinischer Notfall beim Fahrer: LKW kommt von der Straße ab und kollidiert mit mehreren Fahrzeugen

Dortmund (ots)

Am Dienstagvormittag (13.01.) erlitt ein LKW-Fahrer in Lünen einen medizinischen Notfall und kam dadurch von der Straße ab. Zeugen leisteten Erste Hilfe und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen.

Gegen 10 Uhr fuhr ein 56-Jähriger (aus Bergneustadt) mit seinem LKW (7,5-Tonner) auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Westen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann auf Höhe der Bushaltestelle "Altstadtstraße" einen medizinischen Notfall und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der LKW kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst weiter. Dabei stieß er frontal mit dem Mercedes Sprinter eines 54-Jährigen (aus Schwerte) zusammen, der dadurch gegen den Opel eines 52-jährigen Lüners geschoben wurde.

Nachdem der LKW durch den Grünstreifen fuhr und mit mehreren Sträuchern und Bäumen zusammenstieß, kollidierte er auf der Marienstraße mit einem geparkten Mercedes Vito. Schließlich stieß der LKW gegen die Mauer einer Garagenzufahrt und kam so zum Stehen. Durch herumfliegende Steine wurde ein geparkter Peugeot beschädigt.

Zeugen zogen den 56-Jährigen aus dem Führerhaus und leiteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen ein. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, es besteht Lebensgefahr. Der 54-Jährige, sein 60-jähriger Beifahrer (aus Dortmund) sowie der 52-Jährige wurden leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten war die Konrad-Adenauer-Straße in beide Richtungen gesperrt. Gegen 12:25 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

