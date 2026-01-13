PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt 47-Jährigen nach Einbruch in Firmengebäude fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0028

In der Nacht zum 12. Januar registrierte um 02:20 Uhr ein Bewegungsmelder in einem Firmengebäude an der Hannöverschen Straße eine Person in einer Firmenhalle. Wenig später konnten die Beamten einen 47-jährigen Dortmunder festnehmen.

Ein installierter Melder hatte Bewegungen im Inneren des Gebäudes erkannt und Alarm geschlagen. Durch die Videoüberwachung sah der Firmeninhaber, dass das Licht im Gebäude eingeschaltet war und alarmierte daraufhin die Polizei. Die am Gebäude eingetroffene Streifenwagenbesatzung stellte sowohl ein leicht geöffnetes Eingangstor zum Firmengelände als auch zur Halle fest.

Die Beamten betraten das Objekt und nahmen Geräusche aus der Halle wahr. Dort erkannten sie eine vermummte Person in einem der Räume. Der Einbrecher hatte bereits mehrere hochwertige Akkuwerkzeuge auf dem Boden für den Abtransport bereitgelegt. Die Beamten gaben sich zu erkennen und forderten den Mann auf, den Raum zu verlassen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde er zu Boden gebracht und festgenommen.

Da seine Identität vor Ort nicht festgestellt werden konnte, wurde er zur Polizeiwache gebracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

