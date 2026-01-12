Polizei Dortmund

POL-DO: Rauschgiftspürhundes Dexter hatte ein feines Näschen - 37-Jähriger versucht vergeblich Drogen zu verstecken

Dortmund (ots)

Am Freitag, dem 9. Januar, entdeckte ein Zeuge gegen 11 Uhr eine größere Menge Betäubungsmittel im Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses an der Cappenberger Straße in Lünen. Er alarmierte die Polizei und wartete vor dem Haus auf das Eintreffen der Beamten. Wenige Augenblicke später nahm der Sachverhalt eine unerwartete Wendung. Doch mithilfe des Rauschgiftspürhundes Dexter konnte der Fall gelöst und ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Ein Hausmeister wollte die Stromzähler des Mehrfamilienhauses ablesen. Dazu betrat er den verschlossenen Heizungskeller. Unter den Stromzählern fielen ihm sofort eine schwarze Sporttasche und eine große Plastiktüte auf, die mit einer grünen Substanz gefüllt war. Der Inhalt der Tasche verströmte einen süßlichen Geruch, der den ganzen Raum erfüllte. Der Geruch ließ keinen Zweifel daran, dass es sich hierbei um Cannabis handeln musste. Vor der Hofeinfahrt wartete der Hausmeister auf die alarmierten Polizeibeamten.

Gemeinsam ging es noch einmal zum Fundort. Doch zum Erstaunen des Hausmeisters und der Polizeibeamten waren die Tasche und die Plastiktüte verschwunden. Da das Mehrfamilienhaus zwischenzeitlich von niemandem verlassen worden war, mussten sich die Betäubungsmittel noch im Haus befinden. Mit Einverständnis der Mieter wurden die Wohnungen ergebnislos nach den Drogen durchsucht. Im Innenhof waren jedoch noch ein Ford und ein Opel Corsa eines 37-jährigen Mieters geparkt. Auch diese sollten mit Einverständns des 37-Jährigen durchsucht werden. Im Ford fanden die Beamten nichts. Merkwürdigerweise hatte der Mann für den Opel Corsa jedoch angeblich keinen Schlüssel.

Die Reaktion des hinzugerufenen Rauschgiftspürhundes Dexter auf den Opel Corsa war eindeutig. Die Drogen mussten sich darin befinden. Wenig später fand der 37-jährige Mann einen passenden Fahrzeugschlüssel für den Opel. Er gab zu, dass sich die Tasche mit den Drogen im Kofferraum befand. Ein anschließender Blick ins Fahrzeug bestätigte seine Angaben. Außerdem fanden die Beamten eine größere Menge Bargeld. Das Fahrzeug samt Inhalt stellten die Beamten sicher.

Der 37-jährige Lüner wurde festgenommen, zur Polizeiwache gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde er nach Abschluss aller Maßnahmen von der Polizeiwache entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge Cannabis.

