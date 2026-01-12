PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Rauschgiftspürhundes Dexter hatte ein feines Näschen - 37-Jähriger versucht vergeblich Drogen zu verstecken

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0023

Am Freitag, dem 9. Januar, entdeckte ein Zeuge gegen 11 Uhr eine größere Menge Betäubungsmittel im Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses an der Cappenberger Straße in Lünen. Er alarmierte die Polizei und wartete vor dem Haus auf das Eintreffen der Beamten. Wenige Augenblicke später nahm der Sachverhalt eine unerwartete Wendung. Doch mithilfe des Rauschgiftspürhundes Dexter konnte der Fall gelöst und ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Ein Hausmeister wollte die Stromzähler des Mehrfamilienhauses ablesen. Dazu betrat er den verschlossenen Heizungskeller. Unter den Stromzählern fielen ihm sofort eine schwarze Sporttasche und eine große Plastiktüte auf, die mit einer grünen Substanz gefüllt war. Der Inhalt der Tasche verströmte einen süßlichen Geruch, der den ganzen Raum erfüllte. Der Geruch ließ keinen Zweifel daran, dass es sich hierbei um Cannabis handeln musste. Vor der Hofeinfahrt wartete der Hausmeister auf die alarmierten Polizeibeamten.

Gemeinsam ging es noch einmal zum Fundort. Doch zum Erstaunen des Hausmeisters und der Polizeibeamten waren die Tasche und die Plastiktüte verschwunden. Da das Mehrfamilienhaus zwischenzeitlich von niemandem verlassen worden war, mussten sich die Betäubungsmittel noch im Haus befinden. Mit Einverständnis der Mieter wurden die Wohnungen ergebnislos nach den Drogen durchsucht. Im Innenhof waren jedoch noch ein Ford und ein Opel Corsa eines 37-jährigen Mieters geparkt. Auch diese sollten mit Einverständns des 37-Jährigen durchsucht werden. Im Ford fanden die Beamten nichts. Merkwürdigerweise hatte der Mann für den Opel Corsa jedoch angeblich keinen Schlüssel.

Die Reaktion des hinzugerufenen Rauschgiftspürhundes Dexter auf den Opel Corsa war eindeutig. Die Drogen mussten sich darin befinden. Wenig später fand der 37-jährige Mann einen passenden Fahrzeugschlüssel für den Opel. Er gab zu, dass sich die Tasche mit den Drogen im Kofferraum befand. Ein anschließender Blick ins Fahrzeug bestätigte seine Angaben. Außerdem fanden die Beamten eine größere Menge Bargeld. Das Fahrzeug samt Inhalt stellten die Beamten sicher.

Der 37-jährige Lüner wurde festgenommen, zur Polizeiwache gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde er nach Abschluss aller Maßnahmen von der Polizeiwache entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge Cannabis.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:36

    POL-DO: Raub auf Aplerbecker Schulhof: Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0022 Tritte in den Bauch, Jacken, Kappen und Schuhe weg. Vier Männer raubten am Samstag, 10.01.2026, zwei Dortmunder Schüler aus. Die Polizei sucht Zeugen. Die beiden 13 und 14 Jahre alten Schüler gingen kurz vor sieben über den Schulhof des Gymnasiums an der Schweizer Allee. Die Täter sprachen sie an, stießen sie zu Boden und traten gegen Kopf und Bauch. Dabei wurden die Schüler leicht ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:55

    POL-DO: Führerschein nach wenigen Monaten wieder weg: Fahranfänger betrunken und zu schnell unterwegs

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0021 In der Nacht zum Samstag (10.01.) wollten Einsatzkräfte ein Auto auf der A40 kontrollieren, der Fahrer flüchtete zunächst. Die Folge: Der Mann, erst seit wenigen Monaten im Besitz einer Fahrerlaubnis, geht künftig zu Fuß. Gegen 3:15 Uhr fiel der Besatzung eines zivilen Streifenwagens ein Seat Ibiza auf der A40 in Richtung Essen auf. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren