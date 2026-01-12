PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Aplerbecker Schulhof: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0022

Tritte in den Bauch, Jacken, Kappen und Schuhe weg. Vier Männer raubten am Samstag, 10.01.2026, zwei Dortmunder Schüler aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden 13 und 14 Jahre alten Schüler gingen kurz vor sieben über den Schulhof des Gymnasiums an der Schweizer Allee. Die Täter sprachen sie an, stießen sie zu Boden und traten gegen Kopf und Bauch. Dabei wurden die Schüler leicht verletzt. Die Täter entwendeten dann die Jacken, Schuhe und Kappen der Schüler.

Sie beschrieben die vier männlichen Täter mit schwarzer Kleidung und Schals bis über die Nase gezogen. Mindestens einer trug eine Bauchtasche. Die Männer flüchteten in Richtung der Albrecht-Dürer Realschule.

Wer kann Angaben zur Tat oder den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund entgegen unter der Telefonnummer: 0231/132-7441.

Zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität, insbesondere unter Verwendung von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, hat das Polizeipräsidium Dortmund ein umfangreiches Konzept aus Einsatzmaßnahmen und organisatorischen Anpassungen auf den Weg gebracht. Neben den Maßnahmen zum Messertrageverbot sind hier die Präsenzkonzeption „Fokus”, die strategische Fahndung, die Videobeobachtung und verstärkte Präsenz von uniformierten und zivilen Polizeikräften zu nennen. Darüber hinaus wurde ein Gewaltschutzkommissariat eingerichtet und zwei Ermittlungskommissionen gebildet, die sich mit Gewalttaten rund um den Dortmunder Hauptbahnhof beschäftigen.

Das Ziel ist die Verhinderung und Verfolgung von Straftaten sowie die damit verbundene Senkung der Kriminalitätszahlen, um die objektive und subjektive Sicherheit der Menschen zu steigern.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Fatima Talalini
Telefon: 0231/132-1029
E-Mail: fatima.talalini@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

