Polizei Dortmund

POL-DO: 63-Jähriger stirbt nach körperlicher Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dortmund

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Bereits am 23. Dezember 2025 kam es gegen Nachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem Uber-Fahrer vor dem Dortmunder Hauptbahnhof. Ein 63-jähriger Dortmunder wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort am 4. Januar.

Nach derzeitigen Ermittlungen kam es gegen 16:20 Uhr im Bereich der Taxistände vor dem Hauptbahnhof Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 37-jähriger Dortmunder schlug dabei den 63-Jährigen. Der ältere Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, da Lebensgefahr für ihn bestand.

Am 4. Januar verstarb der 63-Jährige im Krankenhaus. Die Polizei hat eine Mordkommission gegründet. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Maribel Andersson: 0231/926-26123.

