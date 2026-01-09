POL-DO: 63-Jähriger stirbt nach körperlicher Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dortmund
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0018
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.
Bereits am 23. Dezember 2025 kam es gegen Nachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem Uber-Fahrer vor dem Dortmunder Hauptbahnhof. Ein 63-jähriger Dortmunder wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort am 4. Januar.
Nach derzeitigen Ermittlungen kam es gegen 16:20 Uhr im Bereich der Taxistände vor dem Hauptbahnhof Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 37-jähriger Dortmunder schlug dabei den 63-Jährigen. Der ältere Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, da Lebensgefahr für ihn bestand.
Am 4. Januar verstarb der 63-Jährige im Krankenhaus. Die Polizei hat eine Mordkommission gegründet. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge.
Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Maribel Andersson: 0231/926-26123.
