PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: 63-Jähriger stirbt nach körperlicher Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0018

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Bereits am 23. Dezember 2025 kam es gegen Nachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem Uber-Fahrer vor dem Dortmunder Hauptbahnhof. Ein 63-jähriger Dortmunder wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort am 4. Januar.

Nach derzeitigen Ermittlungen kam es gegen 16:20 Uhr im Bereich der Taxistände vor dem Hauptbahnhof Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 37-jähriger Dortmunder schlug dabei den 63-Jährigen. Der ältere Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, da Lebensgefahr für ihn bestand.

Am 4. Januar verstarb der 63-Jährige im Krankenhaus. Die Polizei hat eine Mordkommission gegründet. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwältin Maribel Andersson: 0231/926-26123.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:33

    POL-DO: Bewusstlos am Steuer: Unfall auf Asselner Straße

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0015 Nach ersten Erkenntnissen verlor am 06.01.26 ein 60-jähriger Dortmunder Autofahrer um 16:30 Uhr das Bewusstsein und fuhr mit seinem Auto an der Ampel Brackeler Straße/Asselner Straße auf das Auto vor ihm auf. Der 63-jährige Fahrer des beteiligten Pkw geriet infolge des Zusammenstoßes ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Lkw. Anschließend prallte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren