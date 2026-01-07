PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Bewusstlos am Steuer: Unfall auf Asselner Straße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0015

Nach ersten Erkenntnissen verlor am 06.01.26 ein 60-jähriger Dortmunder Autofahrer um 16:30 Uhr das Bewusstsein und fuhr mit seinem Auto an der Ampel Brackeler Straße/Asselner Straße auf das Auto vor ihm auf.

Der 63-jährige Fahrer des beteiligten Pkw geriet infolge des Zusammenstoßes ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Lkw.

Anschließend prallte der Dortmunder gegen einen Ampelmast.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 60-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der 63-jährige Fahrer sowie der 37-Jährige Lkw-Fahrer, beide aus Dortmund, wurden leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Fatima Talalini
Telefon: 0231/132-1029
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 10:14

    POL-DO: Polizei sucht Zeugen: Schlüssel, Geld und Ring weg - 86-jährige Frau im Auto beraubt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0016 Eine junge Frau raubte am 27.12.2025 eine 86-jährige Autofahrerin aus, während diese noch im Auto saß. Die Polizei sucht Zeugen. Um 13:50 Uhr parkte eine 86-Jährige ihr Auto auf dem Parkplatz Windthorststraße/Ginsterstraße in Hombruch direkt neben den Parkscheinautomaten. Noch während sie im Auto saß, wurde sie von einer Frau ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 20:05

    POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Nortkirchenstraße - Fußgänger tödlich verletzt

    Dortmund (ots) - 06.01.2026, 20:05 Uhr Lfd. Nr.: 0014 Ein 95-jähriger Fußgänger wurde am frühen Dienstagabend, den 06. Januar 2026, auf der Nortkirchenstraße in Dortmund von dem PKW eines 33-jährigen Dortmunders erfasst. Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der Fußgänger noch am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:38

    POL-DO: Vermisste 30-jährige Dortmunderin wohlauf angetroffen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0013 Wie bereits mit der Pressemeldung vom 05. Januar berichtet, war die Polizei seit Montagvormittag auf der Suche nach einer vermissten 30-jährigen Frau aus Dortmund (Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6190637). Einsatzkräfte der Polizei Dortmund trafen die Frau am Dienstagmittag (6. Januar) wohlbehalten in Dortmund-Eving an. Hinweis für Medienvertreter: Wir bitten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren