POL-DO: Bewusstlos am Steuer: Unfall auf Asselner Straße

Dortmund (ots)

Nach ersten Erkenntnissen verlor am 06.01.26 ein 60-jähriger Dortmunder Autofahrer um 16:30 Uhr das Bewusstsein und fuhr mit seinem Auto an der Ampel Brackeler Straße/Asselner Straße auf das Auto vor ihm auf.

Der 63-jährige Fahrer des beteiligten Pkw geriet infolge des Zusammenstoßes ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Lkw.

Anschließend prallte der Dortmunder gegen einen Ampelmast.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 60-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der 63-jährige Fahrer sowie der 37-Jährige Lkw-Fahrer, beide aus Dortmund, wurden leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.

