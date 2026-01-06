PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisste 30-jährige Dortmunderin wohlauf angetroffen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0013

Wie bereits mit der Pressemeldung vom 05. Januar berichtet, war die Polizei seit Montagvormittag auf der Suche nach einer vermissten 30-jährigen Frau aus Dortmund (Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6190637).

Einsatzkräfte der Polizei Dortmund trafen die Frau am Dienstagmittag (6. Januar) wohlbehalten in Dortmund-Eving an.

Hinweis für Medienvertreter:

Wir bitten, das veröffentlichte Foto der 30-Jährigen nicht weiter zu verwenden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Joshua Pollmeier
Tel.: 0231/132-1025
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren