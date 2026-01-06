POL-DO: Vermisste 30-jährige Dortmunderin wohlauf angetroffen
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0013
Wie bereits mit der Pressemeldung vom 05. Januar berichtet, war die Polizei seit Montagvormittag auf der Suche nach einer vermissten 30-jährigen Frau aus Dortmund (Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6190637).
Einsatzkräfte der Polizei Dortmund trafen die Frau am Dienstagmittag (6. Januar) wohlbehalten in Dortmund-Eving an.
Hinweis für Medienvertreter:
Wir bitten, das veröffentlichte Foto der 30-Jährigen nicht weiter zu verwenden.
