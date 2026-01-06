Polizei Dortmund

POL-DO: Mann fährt mit größerer Menge Drogen über die A2 - Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0012

Ein Mann mit mutmaßlich einem Kilo Cannabisblüten im Kofferraum versuchte am Montag die Polizei auf der A2 abzuhängen. Polizei konnte ihn nach einer Verfolgung festnehmen. Ein Streifenwagen bemerkte am 05.01.2026 um 13:28 ein Auto auf der A2. Gegen den Halter lagen zwei Haftbefehle vor. Die Polizeibeamten fuhren vor das Auto und forderten den Fahrer zum Anhalten auf. Der Fahrer des Autos folgte zunächst. Dann versuchte er den Streifenwagen abzuhängen, indem er an der Ruhrtalbrücke Rhynern abfuhr, dann stark bremste und auf die Autobahn zurückwechselte.

Mit Blaulicht und Martinshorn folgte der Streifenwagen und holte den Mann ein. Zwischen Hamm und Hamm-Uentrop hielt er schließlich und schrie die Beamten unverständlich an. Aussteigen wollte er nicht; nicht nach Aufforderung, auch nicht nach Vorhalt der Schusswaffe, sodass er schließlich aus dem Auto gezogen wurde. Fesseln konnten die Beamten ihn erst mit Einsatz von Reizgas. Sie fanden mutmaßlich 800 Euro in kleinen Scheinen in seiner Jacke und ein Kilo Cannabisblüten im Kofferraum. Geld, Drogen, zwei Smartphones und das Auto stellten die Beamten sicher. Sie riefen wegen des Reizgases einen Rettungswagen, sodass die Augen gespült werden konnten. Dann kam der 25-jährige aus Albanien stammende Mann ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell