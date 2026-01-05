PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: 30-jährige Dortmunderin vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Dortmund (ots)

30-jährige Dortmunderin vermisst - Polizei bittet um Hinweise Lfd. Nr.: 0010

Die Polizei Dortmund sucht seit Montag (05.01.2026) nach einer 30-jährigen Dortmunderin. Die Frau wird seit etwa 11:00 Uhr vermisst.

Das von der Vermissten genutzte Fahrzeug wurde im Bereich Grävingholz in der Nähe eines dortigen Waldgebietes aufgefunden. In dem Wagen befanden sich unter anderem geleerte Tablettenverpackungen sowie das Mobiltelefon der Frau.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Vermisste ein Messer mit sich führt. Aufgrund der Gesamtumstände und früherer Erkenntnisse ist eine Selbstgefährdung nicht auszuschließen. Hinweise auf eine Gefährdung Dritter liegen derzeit nicht vor.

Personenbeschreibung:

weiblich

30 Jahre alt

circa 180 cm groß

schlanke Statur

blonde Haare

vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem beigen Mantel

Ein Foto der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/190888

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 - 132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:12

    POL-DO: Verkehrsunfall mit Verdacht auf Alkoholkonsum auf der A44 - Mann schwerverletzt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0009 Am Sonntagabend kam es auf der A44 in Höhe Soest zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 21:10 Uhr auf der A44 in Fahrtrichtung Dortmund Höhe Soest zu dem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Slowake fuhr mit seinem Opel auf ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 09:56

    POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0006 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund. Am Montag (5.Januar) kam es kurz nach Mitternacht zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Brackeler Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zum Tatzeitpunkt in einem Mehrfamilienhaus auf der Brackeler Straße zu einer Auseinandersetzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren