Polizei Dortmund

POL-DO: 30-jährige Dortmunderin vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Dortmund (ots)

30-jährige Dortmunderin vermisst - Polizei bittet um Hinweise Lfd. Nr.: 0010

Die Polizei Dortmund sucht seit Montag (05.01.2026) nach einer 30-jährigen Dortmunderin. Die Frau wird seit etwa 11:00 Uhr vermisst.

Das von der Vermissten genutzte Fahrzeug wurde im Bereich Grävingholz in der Nähe eines dortigen Waldgebietes aufgefunden. In dem Wagen befanden sich unter anderem geleerte Tablettenverpackungen sowie das Mobiltelefon der Frau.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Vermisste ein Messer mit sich führt. Aufgrund der Gesamtumstände und früherer Erkenntnisse ist eine Selbstgefährdung nicht auszuschließen. Hinweise auf eine Gefährdung Dritter liegen derzeit nicht vor.

Personenbeschreibung:

weiblich

30 Jahre alt

circa 180 cm groß

schlanke Statur

blonde Haare

vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem beigen Mantel

Ein Foto der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/190888

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 - 132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell