POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Nortkirchenstraße - Fußgänger tödlich verletzt

Dortmund (ots)

06.01.2026, 20:05 Uhr

Ein 95-jähriger Fußgänger wurde am frühen Dienstagabend, den 06. Januar 2026, auf der Nortkirchenstraße in Dortmund von dem PKW eines 33-jährigen Dortmunders erfasst. Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der Fußgänger noch am Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 17:35 Uhr im Bereich der Kreuzung Nortkirchenstraße/Am Richterbusch. Der Fußgänger befand sich zum Zeitpunkt der Kollision aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn.

Die Nortkirchenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

