Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen: Schlüssel, Geld und Ring weg - 86-jährige Frau im Auto beraubt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0016

Eine junge Frau raubte am 27.12.2025 eine 86-jährige Autofahrerin aus, während diese noch im Auto saß. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 13:50 Uhr parkte eine 86-Jährige ihr Auto auf dem Parkplatz Windthorststraße/Ginsterstraße in Hombruch direkt neben den Parkscheinautomaten.

Noch während sie im Auto saß, wurde sie von einer Frau angesprochen. Sie bat unter einem Vorwand um Geld. Als die 86-Jährige ihr nicht mehr Geld geben wollte, nahm die Frau ihr gewaltsam den Fahrzeugschlüssel weg. Sie entriss ihr außerdem Bargeld und einen Fingerring. Die Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Frau flüchtete zu Fuß von dem Parkplatz. In welche Richtung, ist nicht bekannt.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 165 cm, 30-35 Jahre, normale Statur, osteuropäischer Phänotyp, dunkle lange Haare zum Zopf gebunden. Kleidung zur Tatzeit: Langer Wollmantel in beige.

Wer kann Angaben zur Tat oder der flüchtigen Täterin machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell