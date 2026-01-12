PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei trifft Falschfahrer auf der A4 am Autobahnkreuz Olpe-Süd an - 29-Jähriger leistet Widerstand

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0024

In der Nacht zu Montag (12. Januar) erhielten Beamte der Autobahnpolizei einen Einsatz aufgrund eines Falschfahrers auf der A4. Der 29-jährige Fahrer aus Kreuztal stand zum Zeitpunkt des Eintreffens der Streifenwagen bereits auf dem Seitenstreifen.

Gegen 02:30 Uhr ging die Meldung über den Geisterfahrer im Bereich des Autobahnkreuzes Olpe-Süd bei der Leitstelle ein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Kreuztaler aus bislang ungeklärter Ursache entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Köln auf die Autobahn aufgefahren.

Als die Polizeibeamten den Einsatzort erreichten, stellten sie den Wagen sowie den Fahrer bereits stehend auf dem Seitenstreifen fest. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 29-Jährige jedoch aggressiv und leistete Widerstand gegen die Beamten. Da die Polizisten deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung bemerkten, ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an, welche ein Arzt schließlich durchführte.

Zudem entdeckten die Beamten am Pkw des Mannes frische Beschädigungen, die auf einen vorangegangenen Verkehrsunfall hindeuteten. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Für den Fall, dass Ihnen ein Falschfahrer auf der Autobahn entgegenkommt, hat die Polizei Dortmund folgende Präventionshinweise, um einen Unfall zu vermeiden:

   - Schalten Sie in Ihrem Auto unbedingt vor Fahrtantritt die 
     Verkehrshinweise ein! Hierüber bekommen Sie wichtige 
     Verkehrsmeldungen zu Staus oder Falschfahrern.
   - Wenn Sie eine Meldung über einen Falschfahrer erhalten, 
     verringern Sie Ihre Geschwindigkeit ohne stehenzubleiben und 
     fahren Sie besonders vorausschauend!
   - Bewahren Sie Ruhe!
   - Schalten Sie das Abblendlicht und die Warnblinkanlage Ihres 
     Autos an.
   - Fahren Sie nur auf dem rechten Fahrstreifen und halten Sie 
     ausreichend Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen!
   - In keinem Fall sollten Sie jetzt noch Überholen!
   - Beobachten Sie alle Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen, um 
     notfalls ausweichen zu können!
   - Wenn möglich, fahren Sie auf den nächsten Rastplatz oder nutzen 
     Sie die nächste Ausfahrt!
   - Hören Sie aufmerksam den Verkehrsfunk mit, um auch über das Ende
     der Gefahren informiert zu werden!
   - Für den Fall, dass Sie Sichtkontakt zu dem Falschfahrer haben, 
     melden Sie den Standort sowie Ihre Feststellungen zu Fahrzeug, 
     Fahrer, etc. über den Notruf 110 bei der Polizei.

In den seltensten Fällen fahren die Autofahrer oder Autofahrerinnen mit Absicht entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn. Doch manchmal genügt eine kurze Unaufmerksamkeit oder eine verwirrende Anweisung aus dem Navigationsgerät und Sie sind versehentlich selbst als Geisterfahrer unterwegs. Falls Ihnen dies passieren sollte, haben wir folgende Hinweise für Sie:

   - Sobald Sie feststellen, dass Sie als Falschfahrer unterwegs 
     sind, schalten Sie unbedingt direkt Abblendlicht und 
     Warnblinkanlage Ihres Fahrzeugs ein!
   - Bewahren Sie Ruhe und geraten Sie nicht in Panik!
   - Fahren Sie umgehend an den nächsten Fahrbahnrand!
   - Steigen Sie vorsichtig aus dem Fahrzeug und begeben sich, soweit
     möglich, hinter die Schutzplanke!
   - Rufen Sie die Polizei unter dem Notruf 110 an, teilen Sie Ihren 
     genauen Standort mit und warten Sie auf Hilfe! Versuchen Sie 
     nicht, die Situation selbstständig zu lösen, denn unüberlegtes 
     Handeln gefährdet nicht nur Sie, sondern auch andere!
   - In keinem Fall fahren Sie rückwärts oder wenden Sie Ihr 
     Fahrzeug!

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

