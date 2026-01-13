PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: 14-Jähriger durch Messer schwer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und Amtsgericht ordnet die einstweilige Unterbringung an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0027

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Sonntagabend (11. Januar) verletzte ein 29-Jähriger einen Jugendlichen am Nordmarkt mit einem Messer. Der 14-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und das Amtsgericht ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund die Unterbringung des Tatverdächtigen an. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stach der tatverdächtige Mann im Bereich des Toilettenhauses auf dem Nordmarkt mit einem Messer auf den Jugendlichen ein. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Jugendliche wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für ihn.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen unter Androhung der Schusswaffe und des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) widerstandslos fest. Der 29-Jährige hatte noch ein Messer in der Hand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund ordnete das Amtsgericht Dortmund die einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 126a Strafprozessordnung an.

Weitere Auskünfte erteilt zu Bürodienstzeiten ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse, Tel.: 0231/92626122.

Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben. Wer kann weitere Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund entgegen unter der Telefonnummer: 0231/132-7441.

Zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität, insbesondere unter Verwendung von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, hat das Polizeipräsidium Dortmund ein umfangreiches Konzept aus Einsatzmaßnahmen und organisatorischen Anpassungen auf den Weg gebracht. Neben den Maßnahmen zum Messertrageverbot sind hier die Präsenzkonzeption "Fokus", die strategische Fahndung, die Videobeobachtung und verstärkte Präsenz von uniformierten und zivilen Polizeikräften zu nennen. Darüber hinaus wurde ein Gewaltschutzkommissariat eingerichtet und zwei Ermittlungskommissionen gebildet, die sich mit Gewalttaten rund um den Dortmunder Hauptbahnhof beschäftigen. Das Ziel ist die Verhinderung und Verfolgung von Straftaten sowie die damit verbundene Senkung der Kriminalitätszahlen, um die objektive und subjektive Sicherheit der Menschen zu steigern.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 08:56

    POL-DO: Polizei nimmt 47-Jährigen nach Einbruch in Firmengebäude fest

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0028 In der Nacht zum 12. Januar registrierte um 02:20 Uhr ein Bewegungsmelder in einem Firmengebäude an der Hannöverschen Straße eine Person in einer Firmenhalle. Wenig später konnten die Beamten einen 47-jährigen Dortmunder festnehmen. Ein installierter Melder hatte Bewegungen im Inneren des Gebäudes erkannt und Alarm geschlagen. ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:48

    POL-DO: Raub auf Spielhalle: Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0025 Am Samstag, 10.01.26, raubten zwei Männer die Spielhalle "Fullhouse" an der Preußenstraße in Lünen aus. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ersten Ermittlungen kamen die Täter um 0:26 Uhr durch die Hintertür der Spielhalle. Sie bedrohten die 46-Jährige, die die Spielhalle beaufsichtigte. Als die Lünenerin zunächst kein Bargeld rausgeben wollte, drohte einer der Täter, dass er auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren