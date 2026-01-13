PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Betrunkener Fahrer flüchtet - Polizei entdeckt Cannabisplantage in dessen Wohnung

Dortmund (ots)

Eigentlich wollte die Polizei am Montag (12.01.2026) einen Verkehrsunfall aufnehmen. Geendet hat der Einsatz mit 25 Cannabispflanzen und einer Festnahme. Um 16:34 Uhr sah eine Zeugin in der Jungferntalstraße in Dortmund Rahm ein Auto, das merkwürdig beschleunigte und wieder abbremste. Ein betrunkener Mann stieg aus und torkelte in seine Wohnung. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass das Auto eine stark eingedellte Motorhaube hatte. Außerdem war beim Einparken vermutlich der Laternenmast touchiert worden. Als Fahrer wurde ein 28-jähriger Dortmunder ermittelt.

Ein Zeuge sagte außerdem, dass der Tatverdächtige aus einem Fenster der Wohnung einen Eimer geworfen hatte. Die Einsatzkräfte fanden darin mindestens 500 Gramm Cannabis.

Während des Einsatzes warf der Mann eine Fernbedienung in Richtung der eingesetzten Beamten und schlug mit dem Kopf gegen eine Wand und zerbrach Glas. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und aufgrund leichter Verletzungen durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte eine Cannabisplantage mit insgesamt 25 Pflanzen, inklusive Beleuchtungs- und Lüftungstechnik, sicher.

Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Einsatzkräfte nahmen ihn in Gewahrsam. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und tätlicher Angriff gegen Polizeivollzugsbeamte.

