POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am Donnerstagabend (15.01.2026) um 22:50 Uhr kam es in einem Kiosk in der Missundestraße in der nördlichen Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat ein unbekannter Mann den Kiosk und gab mehrere Schüsse auf einen 31-jährigen Dortmunder ab. Dieser befand sich zu dem Zeitpunkt als Bedienung hinter dem Tresen des Kioskes.

Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht aktuell keine Lebensgefahr. Der Täter flüchtete fußläufig.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Haben Sie etwas gesehen? Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

- Männlich - Schwarz gekleidet - Basecap - Kapuze

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse: 0231/92626-122

