Polizei Dortmund

POL-DO: Autobrand in Dortmund-Wickede: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0042

Am Donnerstagabend (15. Januar) stand die Ladefläche eines Pick-Ups auf dem Wickeder Hellweg in Flammen. Der Brand konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 22:45 Uhr kam es zu einem Brand auf der Wickeder Straße in Höhe der S-Bahn Haltestelle "Wickede". Gebrannt hat die Ladefläche eines Ford Pick-Ups. Das Auto war am Straßenrand geparkt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnten Zeugen den Brand löschen.

Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441.

