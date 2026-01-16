PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Autobrand in Dortmund-Wickede: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0042

Am Donnerstagabend (15. Januar) stand die Ladefläche eines Pick-Ups auf dem Wickeder Hellweg in Flammen. Der Brand konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 22:45 Uhr kam es zu einem Brand auf der Wickeder Straße in Höhe der S-Bahn Haltestelle "Wickede". Gebrannt hat die Ladefläche eines Ford Pick-Ups. Das Auto war am Straßenrand geparkt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnten Zeugen den Brand löschen.

Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 12:16

    POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0041 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund Am Donnerstagabend (15.01.2026) um 22:50 Uhr kam es in einem Kiosk in der Missundestraße in der nördlichen Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat ein unbekannter Mann den Kiosk und gab mehrere Schüsse auf einen 31-jährigen Dortmunder ab. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:43

    POL-DO: Mann verstirbt in Wohnung in Dortmund-Wickede

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0040 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund Am Donnerstagabend (15. Januar 2025) wurde gegen 23 Uhr ein 44 Jahre alter Mann in seiner Wohnung am Altwickeder Hellweg in Dortmund mit einer erheblichen Schnittverletzung im Armbereich aufgefunden. Trotz Einsatz eines Rettungsdienstes und durchgeführter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann vor Ort. ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 16:12

    POL-DO: Kind durch Böller auf Spielplatz verletzt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0039 Wie berichtet, wurde ein Zehnjähriger am 10.01. auf einem Spielplatz an der Wielandstraße durch einen explodierenden Böller schwer verletzt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6194383. Das Kind liegt noch immer im Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein Jugendlicher den Neunjährigen und seinen zehn Jahre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren