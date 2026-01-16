Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere verletzte Schafe in Lünen-Niederaden durch einen jagenden Hund: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0043

Am Mittwochnachmittag (14. Januar) jagte ein unbekannter Hund in Lünen-Niederaden mehrere Schafe in einem Schafpferch. Die Besitzerin ließ das Jagen zu. Die Schafe erlitten hierdurch Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Zeugenangaben kam es gegen 17 Uhr auf einem Acker an der Straße "Breiter Weg" in Lünen Niederaden zu dem Vorfall. Ein großer Hund (ähnlich eines Berner Sennenhundes) soll in den Pferch mit trächtigen Schafen eingedrungen sein und habe diese mehrere Minuten gejagt. Die Halterin des Hundes war auch anwesend.

Die Halterin wird wie folgt beschrieben:

- Zwischen 60 und 65 Jahren alt - Graue, leicht gelockte Haare bis zum Nacken

Sie war mit zwei weiteren Personen, die ebenfalls Hunde dabei hatten, unterwegs.

Die gesuchte Frau kümmerte sich zunächst nicht darum, ihren Hund wieder einzufangen. Danach entfernte sie sich, ohne ihre Personalien anzugeben.

Durch den Stress erlitten die Schafe mehrere Totgeburten. Nach aktuellen Schätzungen liegt der finanzielle Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu den Hundehalterin oder dem Vorfall machen können, werden gebeten sich an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441 zu wenden.

