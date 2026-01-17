PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0045

Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach versuchtem Tötungsdelikt

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagabend (15.01.2026) gegen 22:50 Uhr in einem Kiosk in der Missundestraße in der nördlichen Innenstadt fahndet die Polizei Dortmund nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Auf Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei Dortmund jetzt Fotos des Tatverdächtigen.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/192032

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende:

Rückfragen richten Sie bitte ab Montag an die Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse, 0231 / 92626-122

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6197865

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 14:06

    POL-DO: Nachtragsmeldung: Mann verstirbt in Wohnung in Dortmund-Wickede

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0044 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund Wie mit der Lfd. Nr.: 0040 berichtet, wurde am Donnerstagabend (15. Januar 2026) ein 44-jähriger Mann mit erheblichen Schnittverletzung im Armbereich aufgefunden. Dieser verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst noch vor Ort. Siehe ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:45

    POL-DO: Autobrand in Dortmund-Wickede: Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0042 Am Donnerstagabend (15. Januar) stand die Ladefläche eines Pick-Ups auf dem Wickeder Hellweg in Flammen. Der Brand konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 22:45 Uhr kam es zu einem Brand auf der Wickeder Straße in Höhe der S-Bahn Haltestelle "Wickede". Gebrannt hat die Ladefläche eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren