POL-DO: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach versuchtem Tötungsdelikt

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagabend (15.01.2026) gegen 22:50 Uhr in einem Kiosk in der Missundestraße in der nördlichen Innenstadt fahndet die Polizei Dortmund nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Auf Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei Dortmund jetzt Fotos des Tatverdächtigen.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/192032

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende:

Rückfragen richten Sie bitte ab Montag an die Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse, 0231 / 92626-122

