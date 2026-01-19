PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter schwerer Raub auf Kiosk in Dortmund-Rahm - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0047

Keine Beute gab es für den Täter bei einem versuchten Raub am späten Samstagabend (18.01.2026). In einem Kiosk in der Bothestraße in Dortmund-Rahm bedrohte ein bislang unbekannter Täter den Betreiber und flüchtete anschließend ohne Tatbeute.

Gegen 21:50 Uhr betrat eine männliche Person den Kiosk. Der Mann soll eine vermeintliche Pistole mitgeführt und diese auf den Kioskbetreiber gerichtet haben. Dabei habe er ihn mit den Worten "Pack das Geld in die Tüte oder ich erschieße dich" bedroht. Der Dortmunder zeigte sich hiervon unbeeindruckt, verließ den Thekenbereich und ging auf den Täter zu. Daraufhin ergriff dieser sofort fußläufig die Flucht in Richtung Jungferntalpark. Beute hatte er keine.

Die Videoüberwachung des Kioskes zeigte, dass der Täter keine Schusswaffe, sondern ein Pfefferspray dabeihatte.

Täterbeschreibung:

   - 190-195 cm
   - schlank
   - schwarze Jacke
   - trug eine weiße Eishockey-Maske
   - akzentfreies Deutsch

Haben Sie etwas gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Fatima Talalini
Telefon: 0231/132-1029
E-Mail: fatima.talalini@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

