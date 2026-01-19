PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Kiosk-Einbruch im Zoo

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0052

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 11. Januar (Sonntag) bis zum 17. Januar (Samstag) gewaltsam Zutritt zum "Waldkiosk" im Dortmunder Zoo. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Eigentümerin kam am Samstag gegen 17 Uhr erstmals wieder zu ihrem Kiosk und bemerkte den Einbruch. Es fehlte ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag.

Die Polizei Dortmund fragt: Wer hat im Zeitraum vom 11. bis zum 17. Januar verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel.: 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

