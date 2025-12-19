Feuerwehr Greven

FW-Greven: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen.

Greven

Die Feuerwehr Greven wurde am Donnerstag, 18.12.2025, um 22:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Grünen Weg gerufen. Laut ersten Meldungen sollte mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein.

"Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW bestätigt werden. Im Zuge des Unfalls wurden vier Personen, zwei davon schwer, verletzt" so Einsatzleiter Benedikt Brinkhaus von der Feuerwehr Greven. "Die Fahrzeuginsassen konnten eigenständig ihre Fahrzeuge verlassen".

Durch die Feuerwehr Greven wurde die Erstversorgung der Patienten sichergestellt, Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes getroffen und auslaufende Betriebsmittel aufgefangen.

Drei Personen mussten nach notärztlicher Sichtung mittels Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser transportiert werden.

Die Feuerwehr Greven war mit 7 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 23:00 Uhr beendet.

