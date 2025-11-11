Feuerwehr Greven

FW-Greven: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Bild-Infos

Download

Greven (ots)

Die Feuerwehr Greven wurde am Montag, 10.11.2025, um 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen gerufen.

In Höhe des Rastplatzes Klaterberg ist es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW gekommen, in dessen Zusammenhang die Fahrzeugführer schwer verletzt wurden.

Beide Personen wurden vor Ort notärztlich versorgt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Durch die Feuerwehr Greven wurde die Erstversorgung der Patienten sichergestellt, Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes getroffen und auslaufende Betriebsmittel aufgefangen.

Aufgrund der Unfallmechanik waren beide Fahrspuren mit Trümmerteilen versehen, so dass der Verkehr über den Rastplatz geleitet wurde. Hierdurch kam es zu einer erheblichen Verkehrsstörung.

Die Feuerwehr Greven war mit 3 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 16:50 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Greven, übermittelt durch news aktuell