Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Versuchter schwerer Raub auf Kiosk in Dortmund-Rahm - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Wie mit Lfd. Nr.: 0047 berichtet kam es am späten Samstagabend (18.01.2026) zu einem versuchten Raub. In einem Kiosk in der Bothestraße in Dortmund-Rahm bedrohte ein bislang unbekannter Täter bzw. eine bislang unbekannte Täterin den Betreiber und flüchtete anschließend ohne Beute.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6198825

In der Ursprungsmeldung wurde von einem männlichen Täter berichtet. Nach jetzigem Erkenntnisstand handelt es sich jedoch wahrscheinlich um eine Täterin.

Auch die Täterbeschreibung korrigieren wir hiermit:

   - 170-180 cm
   - wahrscheinlich weiblich
   - schlank
   - schwarze Jacke
   - weißes Tuch im Gesicht
   - Sonnenbrille
   - schwarze Adidas-Jogginghose mit drei weißen Streifen an der 
     Seite.
   - akzentfreies Deutsch

Haben Sie etwas gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

