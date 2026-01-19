Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Versuchter schwerer Raub auf Kiosk in Dortmund-Rahm - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Wie mit Lfd. Nr.: 0047 berichtet kam es am späten Samstagabend (18.01.2026) zu einem versuchten Raub. In einem Kiosk in der Bothestraße in Dortmund-Rahm bedrohte ein bislang unbekannter Täter bzw. eine bislang unbekannte Täterin den Betreiber und flüchtete anschließend ohne Beute.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6198825

In der Ursprungsmeldung wurde von einem männlichen Täter berichtet. Nach jetzigem Erkenntnisstand handelt es sich jedoch wahrscheinlich um eine Täterin.

Auch die Täterbeschreibung korrigieren wir hiermit:

- 170-180 cm - wahrscheinlich weiblich - schlank - schwarze Jacke - weißes Tuch im Gesicht - Sonnenbrille - schwarze Adidas-Jogginghose mit drei weißen Streifen an der Seite. - akzentfreies Deutsch

Haben Sie etwas gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

