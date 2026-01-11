PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Eisenach/Neukirchen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Straße "Am Kernberg" zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Ein 26jähriger Renaultfahrer befuhr die genannte Straße in Richtung Berteroda. Auf Höhe der Hausnummer 3 musste dieser auf Grund eines entgegenkommenden Fahrzeuges nach rechts fahren, kam auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Renault mit einem Gartenzaun, touchierte einen Leitpfosten und kam an einem Baum zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Pkw des 26-Jährigen musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Es entstanden insgesamt mehrere tausend Euro Sachschaden. (Bezugsnummer 0007766/2026) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

