Polizei Dortmund

POL-DO: Schnelle Festnahme in Lünen: Mann durchwühlt geparktes Auto

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0054

Am späten Montagabend (19.01.) bemerkte eine Frau in Lünen einen Mann, der ihr Auto durchwühlte. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig festnehmen.

Gegen 23:15 Uhr beobachtete eine Frau durch das Fenster ihrer Wohnung, wie sich ein Mann in ihr geparktes Auto an der Luisenhüttenstraße setzte. Nachdem er das Fahrzeug durchwühlt hatte, rüttelte er an der Tür eines weiteren geparkten PKW. Die Zeugin wählte den Notruf 110.

Einsatzkräfte konnten den Mann kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 40-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten insgesamt sieben Brillen sowie zahlreiche hochwertige Kosmetikartikel. Außerdem hatte der 40-Jährige zwei Klappmesser und ein Messer mit feststehender Klinge (18cm Klingenlänge) dabei. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

Der 40-Jährige verbrachte die Nacht im Zentralen Polizeigewahrsam. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Mann erwarten nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Außerdem wird eine Aufnahme in das Messertrageverbotskonzept geprüft. Die Ermittlungen zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände dauern an.

Ihr Auto ist kein Tresor!

Nicht nur, dass Sie sich nach einem betroffenen Diebstahl über den Verlust von Gegenständen ärgern, hinzu kommen noch mögliche Reparaturen am Auto und eventuelle Behördengänge wegen gestohlener Dokumente.

Um die Wahrscheinlichkeit, Betroffener eines Autoaufbruchs zu werden, zu senken und Einbrüche zu vermeiden, gibt die Polizei Dortmund folgende Tipps, die Sie vor solchen Taten schützen sollen:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände wie z.B. Mobiltelefone, Laptops, Geldbörsen oder Kameras sichtbar im Auto liegen! Getreu dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" sollten Sie Tätern keine Tatmöglichkeit geben. Solche Gegenstände sind zudem meist nicht im Versicherungsschutz enthalten und Sie bleiben auf dem Schaden sitzen. - Nehmen Sie stets Ausweise, Fahrzeugpapiere, Haus- oder Wohnungsschlüssel mit aus dem Auto raus. Hinterlassen Sie niemals Dokumente, die Rückschlüsse auf Ihre Wohnanschrift zulassen. So vermeiden Sie nach einem Autoaufbruch noch einen möglichen Einbruch in Ihr Zuhause.

Auch die Auswahl Ihres Parkplatzes kann mitentscheidend für einen Aufbruch Ihres Fahrzeugs sein. Achten Sie darauf, Ihr Auto möglichst sicher zu parken und immer zu verschließen. Folgende Punkte können Sie hierbei beachten:

- Wenn Sie eine Garage besitzen, benutzen Sie diese auch! Parken Sie ihr Auto hier und verschließen das Garagentor! - Für den Fall, dass Sie keine Garage besitzen oder unterwegs parken müssen, stellen Sie ihr Auto an gut einsehbaren, beleuchteten Straßen ab, die im besten Fall auch hoch frequentiert sind! - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wagen verschlossen ist! Achten Sie hier insbesondere auf optische und akustische Signale. Eingesetzte Funkblocker fangen die Signale Ihres Fahrzeugschlüssels ab und verhindern das Verriegeln. - Schließen Sie zudem alle Fenster, Schiebedächer oder Faltdächer bei Cabrios! - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese!

Für den Fall, dass es zu einem Diebstahl aus dem Auto zu Ihrem Nachteil gekommen ist, nehmen Sie keine Veränderungen an dem Auto vor und verständigen in jedem Fall die Polizei über den Notruf 110. Nur wenn die Polizei Kenntnis von einer Straftat bekommt, können auch weitergehende Maßnahmen eingeleitet werden.

